Allemagne, drame, 108 min, 2008.

En Allemagne, aujourd’hui. Dans le cadre d’un atelier, un professeur de lycée propose à ses élèves une expérience visant à leur expliquer le fonctionnement d’un régime totalitaire. Commence alors un jeu de rôle grandeur nature, dont les conséquences vont s’avérer tragiques.

RÉSERVER

Autre projection pendant les vacances d’hiver (« Le procès du siècle » de Mick Jackson) Mercredi 25 février à 15h

Pendant les vacances d’hiver, le Mémorial de la Shoah de Drancy propose deux projections.

Le jeudi 05 mars 2026

de 16h00 à 17h45

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-05T17:00:00+01:00

fin : 2026-03-05T18:45:00+01:00

Date(s) : 2026-03-05T16:00:00+02:00_2026-03-05T17:45:00+02:00

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial