Projection La Venue de l’avenir place de la gare Royan

Projection La Venue de l’avenir
place de la gare Cinéma Lido Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-12 13:45:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Quatre membres d’une même famille font l’inventaire d’une maison abandonnée dont ils viennent d’hériter.
place de la gare Cinéma Lido Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 24 10 alain.bonnifleau@wanadoo.fr
English :
Four members of the same family take inventory of an abandoned house they’ve just inherited.
German :
Vier Mitglieder einer Familie machen Inventur in einem verlassenen Haus, das sie gerade geerbt haben.
Italiano :
Quattro membri della stessa famiglia fanno l’inventario di una casa abbandonata che hanno appena ereditato.
Espanol :
Cuatro miembros de una misma familia hacen inventario de una casa abandonada que acaban de heredar.
L’événement Projection La Venue de l’avenir Royan a été mis à jour le 2025-09-17 par Mairie de Royan