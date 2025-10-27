Projection « La vie est belle » 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation Sanctuaire de Notre Dame de La Salette La Salette-Fallavaux

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux Isère

Début : 2025-10-27 15:00:00

Projection du film « La vie est belle » de Frank Capra (1946 USA), dans le cadre de la 15e édition du Festival Cinéma et Réconciliation.

Sanctuaire de Notre Dame de La Salette 11459 Route du Sanctuaire La Salette-Fallavaux 38970 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 30 00 11 cinemalasalette@gmail.com

English :

Screening of the film « La vie est belle » by Frank Capra (1946 USA), as part of the 15th edition of the Festival Cinéma et Réconciliation.

German :

Vorführung des Films « Das Leben ist schön » von Frank Capra (1946 USA), im Rahmen der 15. Ausgabe des Festivals Cinéma et Réconciliation (Kino und Versöhnung).

Italiano :

Proiezione del film « La vita è bella » di Frank Capra (1946 USA), nell’ambito della 15ª edizione del Festival Cinema e Riconciliazione.

Espanol :

Proyección de la película « La vida es bella » de Frank Capra (1946 EE.UU.), en el marco de la 15ª edición del Festival de Cine y Reconciliación.

