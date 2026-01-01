Projection La voix de Hind Rajab

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Le mardi 20 janvier à 20h30, le cinéma La Cane vous propose la projection du film La voix de Hind Rajab , drame de Kaouther Ben Haria, suivi d’un échange avec la présnece exceptionnelle de Hussam Hindi, enseignant à l’École de Cinéma de Rennes, fondateurs du Festival Travelling qu’il dirige depuis 17 ans et directeur artistique du Festival du film britannique de Dinard pendant 25 ans.

29 janvier 2024. Les bénévoles du Croissant-Rouge reçoivent un appel d’urgence. Une fillette de six ans est piégée dans une voiture sous les tirs de Gaza et implore qu’on vienne la secourir. Tout en essayant de la garder en ligne, ils font tout leur possible pour lui envoyer une ambulance. Elle s’appelait Hind Rajab.

VOST (version originale sous-titrée)

Durée 1h29.

Tarif 4.30€ .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 09 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Projection La voix de Hind Rajab Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2026-01-06 par OT Montfort Communauté