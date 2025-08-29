Projection : « L’amour à la mer », un film de Guy Gilles (1965) Minikino Bordeaux

Projection : « L’amour à la mer », un film de Guy Gilles (1965) Vendredi 29 août, 20h30 Minikino Gironde

Adhésion obligatoire au Minikino : 2€, puis participation libre

Début : 2025-08-29T20:30:00 – 2025-08-29T22:00:00

Fin : 2025-08-29T20:30:00 – 2025-08-29T22:00:00

VENDREDI 29 AOÛT — 20 h 30

L’AMOUR À LA MER

Guy Gilles

France / 1965 / n&b et couleur / 1h17

Avec Daniel Moosmann, Geneviève Thénier, Guy Gille, et la participation de Jean-Claude Brialy, Sophie Daumier, Alain Delon, Juliette Greco, Romy Schneider, Jean-Pierre Léaud.

Pendant ses vacances à Brest, une jeune Parisienne tombe amoureuse d’un marin. Mais l’automne arrive et les deux amants doivent se séparer. Ils s’écrivent. Leur amour résistera-t-il à la distance, chacun vivant sa vie, lui à Brest avec ses amis, elle à Paris qui continue à l’attendre ? Une histoire d’amour impossible et le portrait croisé de deux villes, Paris et Brest, entre le réalisme des images en couleurs et la poésie insufflée par les images sépia en noir et blanc, vit au rythme de la nostalgie des deux amants.

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux

L’amour à la mer / Guy Gilles