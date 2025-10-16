Projection : L’amour existe de Maurice Pialat, Abbaye royale de St. Denis de Sarah Maldoror et Maltournée de Pooya Abbasian Pavillon Carré de Baudouin Paris

Projection : L’amour existe de Maurice Pialat, Abbaye royale de St. Denis de Sarah Maldoror et Maltournée de Pooya Abbasian Pavillon Carré de Baudouin Paris jeudi 16 octobre 2025.

L’amour existe de Maurice Pialat (France, 1960, 19′)

Opposition entre la vie passée sur les bords de Marne avec ses guinguettes, ses promenades ou encore ses cinémas et le studio Méliès, et l’isolement de la banlieue dans les années soixante dont la population est au mieux logée dans des pavillons situés aux limites des aéroports, soit entassée dans des bidonvilles, soit dans des HLM, qui déshumanisent peu à peu le paysage.

Abbaye royale de St. Denis de Sarah Maldoror (France, 1977, 7′)

Sarah Maldoror partage dans ce film un regard singulier sur la basilique, « une des plus belles églises du monde ». Elle joue avec les lumières , n’hésite pas à filmer au plus près des sculptures devant lesquelles les gens passent souvent sans les regarder. Le court-métrage souligne avec subtilité les différents aspects de l’édifice : cathédrale gothique, mais aussi nécropole « qui abrite les tombeaux des rois, de Dagobert à Louis XVI ».

Maltournée de Pooya Abbasian (France, 2023, 25′)

Issu d’une master-class avec le cinéaste allemand Wim Wenders sur « A sense of Place », Maltournée est un rendez-vous manqué au bord du canal à Saint-Denis, en France, une observation poétique des traces de vie passées laissées dans le paysage post-industriel de la banlieue parisienne.

Programmés et commentés par Amélie Galli – en conversation avec Pooya Abbasian

Cette séance s’inscrit dans le cycle de cinéma Unless it’s inside a frame, imaginé dans le cadre de l’exposition de Pooya Abbasian — in dubio pro reo

Commissariat et programmation associée : Noélie Bernard

Ce programme a été réalisé grâce à la générosité de Des Quatre Agency, mécène de la programmation cinéma

Le jeudi 16 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Paris

https://www.pavilloncarredebaudouin.fr/evenements/unless-its-inside-a-frame/ +33158535540 carredebaudouin@paris.fr