« L’Amour existe » traverse les paysages de la banlieue parisienne au milieu du 20e siècle et dit le béton, la grisaille et la promesse non tenue des cités nouvelles d’après-guerre.

Soixante ans plus tard, dans une école primaire d’un quartier périphérique de Paris réputé difficile, les équipes d’enseignants s’épuisent et se succèdent. « Le C.O.D. et le coquelicot » suit cinq jeunes maîtres sans expérience qui ont fait le pari de rester.

Jeudi 5 février à 14h



La projection sera suivie d’un temps d’échange convivial autour d’un thé ou d’un café.



En partenariat avec les clubs séniors du 10e.



Un film de Maurice Piallat (1961). durée 17 min, suivi du film de Jeanne Paturle et de Cécile Rousset (2013). durée 24 min

Le jeudi 05 février 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris