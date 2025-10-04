PROJECTION « Langue des oiseaux » d’Erik Bulot Médiathèque Gambetta Orléans

PROJECTION « Langue des oiseaux » d’Erik Bulot Médiathèque Gambetta Orléans samedi 4 octobre 2025.

PROJECTION « Langue des oiseaux » d’Erik Bulot Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque Gambetta Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

PROJECTION « Langue des oiseaux » d’Erik Bulot

Se donnant comme un récit d’anticipation, le film nous embarque dans une exploration aussi poétique que scientifi que. Nous découvrons un monde où des universitaires, des musiciens, des artistes, des curieux, tous passionnés, traquent les vocalises des oiseaux.

Utilisant des méthodes de notation déjà établies ou en inventant de nouvelles, chacun développe sa manière de retranscrire les chants pour, qui sait, mieux les comprendre. (France, 2022, 55 min)

Médiathèque Gambetta 1 place Gambetta, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238684545 https://mediatheques.orleans-metropole.fr/

Biblis en folie 2025

Langue des oiseaux