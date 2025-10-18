Projection – L’argent fait son cinéma Cité de l’Économie Paris

Projection – L’argent fait son cinéma Cité de l’Économie Paris samedi 18 octobre 2025.

Une projection de courts-métrages pour petits et grands

À la recherche d’une idée d’activité originale pendant les vacances ? Le musée vous propose une expérience sensible et accessible autour des grandes questions de société. En lien avec l’exposition temporaire Les Mystères de l’Argent, découvrez deux séries inédites de courts-métrages jeunesse autour de l’argent, la richesse, la pauvreté ou encore les inégalités. Une sélection poétique, drôle, engagée ou émouvante, pensée pour toucher à la fois les enfants et leurs parents.

Une sortie en famille entre cinéma, réflexion et émotions

Parfaite pour une sortie en famille dans un musée insolite, cette animation culturelle est proposée en partenariat avec Benshi, la plateforme de cinéma jeunesse. Installés confortablement, petits et grands explorent ensemble les enjeux de notre société à travers le regard d’artistes du court-métrage. Une activité enfants enrichissante et conviviale, à vivre pendant les vacances scolaires !

Infos pratiques :

Âge : pour les 6-12 ans

: pour les 6-12 ans Durée : 45 minutes

: 45 minutes Dates : 18 octobre, 25 octobre, 1er novembre à 10h30

20 décembre, 27 décembre et 3 janvier à 10h30

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

dans la limite des places disponibles Réservation conseillée

Une projection de courts-métrages autour de l’argent pour petits et grands.

Le samedi 03 janvier 2026

de 10h30 à 11h15

Le samedi 27 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

Le samedi 20 décembre 2025

de 10h30 à 11h15

Le samedi 01 novembre 2025

de 10h30 à 11h15

Le samedi 25 octobre 2025

de 10h30 à 11h15

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 11h15

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T13:30:00+02:00

fin : 2026-01-03T12:15:00+01:00

Date(s) : 2025-10-18T10:30:00+02:00_2025-10-18T11:15:00+02:00;2025-10-25T10:30:00+02:00_2025-10-25T11:15:00+02:00;2025-11-01T10:30:00+02:00_2025-11-01T11:15:00+02:00;2025-12-20T10:30:00+02:00_2025-12-20T11:15:00+02:00;2025-12-27T10:30:00+02:00_2025-12-27T11:15:00+02:00;2026-01-03T10:30:00+02:00_2026-01-03T11:15:00+02:00

Cité de l’Économie 1, place du Général Catroux 75017 Paris

+33186471017 contact@citeco.fr