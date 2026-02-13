Projection : “L’armée des romantiques” – 1er épisode, Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

Projection : “L’armée des romantiques” – 1er épisode Mercredi 11 mars, 19h00 Auditorium du Palais des Beaux-Arts Nord

Gratuit. Sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-11T19:00:00+01:00 – 2026-03-11T20:30:00+01:00

Fin : 2026-03-11T19:00:00+01:00 – 2026-03-11T20:30:00+01:00

Cette série animée alliant véracité documentaire et code de la fiction, nous raconte la scène artistique et littéraire à Paris au 19e siècle, à travers les destins intimes des plus grands musiciens, écrivains, poètes, peintres, architectes… qui ont bouleversé cette période de l’histoire des arts et des idées. Suivi d’un temps d’échange.

Dans le cadre de Séries Mania Off. Plus d’infos : https://seriesmania.com

Auditorium du Palais des Beaux-Arts 18 bis rue de Valmy, 59000 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

En présence d’Amélie Harrault, réalisatrice et Céline Ronté, co-scénariste. Alice Fleury, directrice des collections du Palais des Beaux-Arts Modération : Pauline Mathieu, Séries mania

PBA – P. Martineau