Projection « L’audience, dans les coulisses de la justice d’asile » de Yaël Goujon Maison des réfugiés Paris vendredi 14 novembre 2025.
Dans ce documentaire, Yaël Goujon décrypte les décisions de la justice d’asile et la situation des requérants déboutés par l’OPFRA. Jugée trop laxiste pour les uns, trop dure pour les autres, il permet de mieux comprendre la politique migratoire de la France et d’humaniser ces demandeurs d’asile trop souvent considérés sous le seul angle statistique.
Une rencontre avec le réalisateur suivra la projection.
Version originale (VF).
Dans le cadre du Festival des Solidarités et du Mois du Doc, une projection sera organisée à la médiathèque.
Le vendredi 14 novembre 2025
de 19h00 à 21h30
gratuit
Entrée libre – Salle d’animation
Public jeunes et adultes.
Maison des réfugiés 10 bis rue Henri Ribière 75019 Paris
+33144522770 mediatheque.james-baldwin@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/ https://www.facebook.com/mediathequejamesbaldwin/