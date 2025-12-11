Projection Laure Prouvost Dit Peur Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Projection Laure Prouvost Dit Peur

Samedi 3 janvier 2026 de 10h30 à 17h30.

Projection en boucle. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Rendez-vous au Musée d’art contemporain de Marseille [mac] pour une projection.

Laure Prouvost, DIT PEUR

Programme de films de l’artiste Laure Prouvost en écho à ses installations They Parlaient Idéale au [mac] et Mère We Sea au Centre de la Vieille Charité.



Cycle organisé avec le Fid Marseille.



• Tout public

• Durée 56 min

• En boucle de 10h30 à 17h30 au ciné[mac] .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

English :

Join us at the Musée d’art contemporain de Marseille [mac] for a screening.

