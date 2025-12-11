Projection Laure Prouvost Dit Peur Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement
Projection Laure Prouvost Dit Peur Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement samedi 3 janvier 2026.
Projection Laure Prouvost Dit Peur
Samedi 3 janvier 2026 de 10h30 à 17h30.
Projection en boucle. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 10:30:00
fin : 2026-01-03 17:30:00
Date(s) :
2026-01-03
Rendez-vous au Musée d’art contemporain de Marseille [mac] pour une projection.
Laure Prouvost, DIT PEUR
Programme de films de l’artiste Laure Prouvost en écho à ses installations They Parlaient Idéale au [mac] et Mère We Sea au Centre de la Vieille Charité.
Cycle organisé avec le Fid Marseille.
• Tout public
• Durée 56 min
• En boucle de 10h30 à 17h30 au ciné[mac] .
Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr
English :
Join us at the Musée d’art contemporain de Marseille [mac] for a screening.
L’événement Projection Laure Prouvost Dit Peur Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2025-12-11 par Ville de Marseille