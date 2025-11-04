Projection L’aventure de l’Hermione Sur les traces de La Fayette Place Bernard Moitessier La Rochelle

Projection L’aventure de l’Hermione Sur les traces de La Fayette

Le musée a le plaisir d’accueillir l’association Hermione La Fayette le temps d’une projection exceptionnelle, en présence de gabiers et bénévoles de L’Hermione.

English : Screening L’aventure de l’Hermione Sur les traces de La Fayette

The museum is delighted to welcome the Hermione La Fayette association for a special screening, in the presence of L’Hermione’s crew and volunteers.

German : Filmvorführung L’aventure de l’Hermione Sur les traces de La Fayette

Das Museum freut sich, die Vereinigung Hermione La Fayette für eine außergewöhnliche Vorführung in Anwesenheit von Gabiers und Freiwilligen der L?Hermione begrüßen zu dürfen.

Italiano :

Il museo è lieto di accogliere l’associazione Hermione La Fayette per una proiezione speciale, alla presenza dei marinai e dei volontari de L’Hermione.

Espanol : Proyeccion L’aventure de l’Hermione Sur les traces de La Fayette

El museo se complace en recibir a la asociación Hermione La Fayette para una proyección especial, en presencia de marineros y voluntarios de L’Hermione.

