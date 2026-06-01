Magnicourt

Projection Le busard sur la paille

Salle des fêtes Magnicourt Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Les bénévoles de la LPO vous invitent à venir découvrir comment protéger ces oiseaux pour lesquels, chaque année, ils sillonnent les champs d’avril à juillet.

Après la projection du film le Busard sur la paille , un temps d’échange avec des bénévoles investis dans cette action et notamment avec Jacqueline GILLET, permettra d’en savoir plus sur ces élégants rapaces et éventuellement sur la manière de leur venir en aide, simplement en transmettant vos observations aux personnes mobilisées pour localiser les nids.

Cette action de sensibilisation est organisée avec le soutien de la commune de Magnicourt, dans le cadre du Plan Régional d’Actions Oiseaux de plaines agricoles, animé par la LPO Champagne-Ardenne et ODONAT Grand Est, en lien avec les acteurs naturalistes, agricoles et cynégétiques du territoire, dans le cadre du Life Biodiv’Est. La Protection des busards, trois espèces nichant au sol, dans les cultures, mobilise chaque année des bénévoles dans les départements de l’Aube, la Marne et la Haute-Marne. Elle est essentielle pour la survie de ces espèces, et ne peut être menée sans l’aide des agriculteurs qui hébergent ces oiseaux dans leurs champs. .

Salle des fêtes Magnicourt 10240 Aube Grand Est +33 3 26 72 54 47 champagne-ardenne@lpo.fr

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English :

L’événement Projection Le busard sur la paille Magnicourt a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne