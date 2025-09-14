Projection “Le caprice” & rencontre avec Louis Pimont, co-auteur du film Jardin des Mille Pas Rennes

Projection “Le caprice” & rencontre avec Louis Pimont, co-auteur du film Jardin des Mille Pas Rennes dimanche 14 septembre 2025.

Projection “Le caprice” & rencontre avec Louis Pimont, co-auteur du film Jardin des Mille Pas Rennes Dimanche 14 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Un film tourné à Cuba et en République dominicaine par l’association Sous l’Ombre de l’Arbre qui nous plonge dans le quotidien des petits producteurs de café et de cacao, entre précarité, héritage co…

Dans le cadre de la 10ᵉ édition de la Fête du Champ à l’Assiette, La Basse Cour vous invite à un Ciné-Rencontre autour du documentaire “Le Caprice”, réalisé par l’association Sous l’ombre de l’arbre.

Tourné à Cuba et en République dominicaine, « Le Caprice » nous plonge dans le quotidien des petits producteurs de café et de cacao. Sous les arbres tropicaux, entre précarité, héritage colonial et espoir d’indépendance, ils défendent une agriculture agroforestière, profondément enracinée et résiliente.

La projection du documentaire sera suivie d’un temps d’échange avec les réalisateurs du film, partis pendant quatre mois dans les Grandes Antilles à la rencontre de ces agriculteurs caribéens.

En 2023, leur passion et leur intérêt communs pour l’agroforesterie les mènent à construire cette expédition ambitieuse. Lors de ce moment d’échanges, ils nous partageront les coulisses de cette aventure humaine.

Entrée gratuite sur [inscription ici](https://www.helloasso.com/associations/collectif-agriculturel-de-la-prevalaye/evenements/projection-le-caprice?fbclid=IwY2xjawMlNlRleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFMNmh4VE9aVWNaa0VvUTY3AR4UL1vyzK__UWi1doftwC13LDhogdQ_Eu0IuZ3GcqJ7AdIBEOgx9JyQ2zjknw_aem_MkEzPZH3IgrVPZWJ76y9iw)

Teaser : [https://www.youtube.com/watch?v=UydZuGGlg5k](https://www.youtube.com/watch?v=UydZuGGlg5k)

Retrouvez la programmation complète de la Fête du Champ à l’Assiette sur [www.labassecour.org](https://labassecour.org/agenda/la-fete-du-champ-a-l-assiette-10e-edition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-14T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T18:30:00.000+02:00

1

https://labassecour.org/agenda/la-fete-du-champ-a-l-assiette-10e-edition

Jardin des Mille Pas Chemin Robert de Boron, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine