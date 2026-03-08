Projection Le chant de la mer en breton Locminé
Projection Le chant de la mer en breton Locminé dimanche 29 mars 2026.
Projection Le chant de la mer en breton
Le Club, rue Lamennais Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Dessin animé, en breton sous-titré en français. Après Brendan et le Secret de Kells et Le Peuple Loup , découvrez le troisième film de Tomm Moore, réalisateur irlandais profondément ancré dans l’imaginaire celte. Tout public. 16h30, 5€. .
Le Club, rue Lamennais Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 22 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Projection Le chant de la mer en breton Locminé a été mis à jour le 2026-03-06 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE