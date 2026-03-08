Projection Le chant de la mer en breton Locminé

Projection Le chant de la mer en breton

Le Club, rue Lamennais Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Dessin animé, en breton sous-titré en français. Après Brendan et le Secret de Kells et Le Peuple Loup , découvrez le troisième film de Tomm Moore, réalisateur irlandais profondément ancré dans l’imaginaire celte. Tout public. 16h30, 5€. .

Le Club, rue Lamennais Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 44 22 87

