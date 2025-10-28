[PROJECTION] Le corsaire des cimes, le Gypaète barbu CAUTERETS Cauterets

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-28 16:00:00

fin : 2025-10-28 17:00:00

2025-10-28

Ce documentaire est issu de la trilogie Pyrénées secrètes . Dans cet épisode, vous partez à la découverte d’une espèce protégée, le Gypaète barbu, rapace le plus grand qui tournoie majestueusement dans le ciel au-dessus des montagnes pyrénéennes. Objet d’étude, son comportement énigmatique fascine les scientifiques. Menacé de disparition dans les années 1950, ce casseur d’os , qui se nourrit essentiellement de charognes, a vu sa population augmenter ces dernières années grâce à un plan de restauration.

Réalisateur Alwa Deluze, société de production Bellota

Durée 43 minutes

Entrée libre et gratuite Sans inscription

English :

This documentary is part of the Secret Pyrenees trilogy. In this episode, you’ll discover a protected species, the Bearded Vulture, the largest bird of prey to soar majestically over the Pyrenean mountains. A subject of study, its enigmatic behavior fascinates scientists. Threatened with extinction in the 1950s, this bone breaker , which feeds mainly on carrion, has seen its population increase in recent years thanks to a restoration plan.

Director: Alwa Deluze, Bellota production company

Running time: 43 minutes

Free admission No registration required

German :

Diese Dokumentation ist Teil der Trilogie Geheime Pyrenäen . In dieser Episode entdecken Sie eine geschützte Art, den Bartgeier, den größten Greifvogel, der majestätisch am Himmel über den Bergen der Pyrenäen kreist. Sein rätselhaftes Verhalten fasziniert die Wissenschaftler. In den 1950er Jahren war dieser Knochenbrecher , der sich hauptsächlich von Aas ernährt, vom Aussterben bedroht, doch in den letzten Jahren hat seine Population dank eines Wiederherstellungsplans wieder zugenommen.

Regisseur: Alwa Deluze, Produktionsfirma Bellota

Laufzeit: 43 Minuten

Freier Eintritt Ohne Anmeldung

Italiano :

Questo documentario fa parte della trilogia Pirenei segreti . In questo episodio si scopre una specie protetta, il Gipeto, il più grande uccello rapace che vola maestoso sulle montagne dei Pirenei. Gli scienziati sono affascinati dal suo comportamento enigmatico. Minacciato di estinzione negli anni ’50, questo spaccaossa , che si nutre principalmente di carogne, ha visto aumentare la sua popolazione negli ultimi anni grazie a un piano di ripristino.

Regia: Alwa Deluze, casa di produzione Bellota

Durata: 43 minuti

Ingresso libero Non è richiesta la registrazione

Espanol :

Este documental forma parte de la trilogía Pirineos secretos . En este episodio, descubrirá una especie protegida, el quebrantahuesos, la mayor rapaz que sobrevuela majestuosamente las montañas pirenaicas. Su enigmático comportamiento fascina a los científicos. Amenazado de extinción en los años 50, este rompehuesos , que se alimenta principalmente de carroña, ha visto aumentar su población en los últimos años gracias a un plan de restauración.

Dirección: Alwa Deluze, productora Bellota

Duración: 43 minutos

Entrada gratuita No es necesario inscribirse

