Projection « Le Dernier Macumba » un film de Jeanne Blanquart (France, 2023, Hikari Productions & France Télévision) Médiathèque André Malraux Tourcoing

Projection « Le Dernier Macumba » un film de Jeanne Blanquart (France, 2023, Hikari Productions & France Télévision) Médiathèque André Malraux Tourcoing samedi 20 septembre 2025.

Projection « Le Dernier Macumba » un film de Jeanne Blanquart (France, 2023, Hikari Productions & France Télévision) Samedi 20 septembre, 15h00 Médiathèque André Malraux Nord

Gratuit, réservation conseillée. Tout public à partir de 14 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Il était une fois l’histoire d’un empire de la danse et de la fête, né dans les années 1960 et qui a marqué des générations et des générations de clients : les Macumba. Les Macumba ont traversé les époques, des yéyés jusqu’à l’électro, en passant, bien sûr, par la grande vague disco. Ce groupe de discothèques, né de l’imagination de quelques hommes, a aujourd’hui disparu du paysage mais pas des mémoires, ni des soirées dansantes. Tous disparus… jusqu’au dernier : le Macumba d’Englos, en périphérie de Lille, qui résista aux modes et fit encore danser des générations de Lillois jusqu’à sa fermeture, en février 2025.

À l’issue de la séance, Dimitri Derepas, qui fut pendant 15 ans directeur du Macumba d’Englos, reviendra sur 49 ans d’histoire de ce lieu mythique. En piste, sur le dancefloor !

Découvre le teaser ici !

Médiathèque André Malraux 26 rue Famelart 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Centre-ville Nord Hauts-de-France 03 59 63 42 50 https://mediatheques.tourcoing.fr [{« data »: {« author »: « notinourname02 », « cache_age »: 86400, « description »: « Macumba. Trois syllabes qui parlent au0300 tout le monde. Mais si le nom est passeu0301 dans la culture populaire, en chansons, en films, en souvenirs, que savons-nous vraiment du Macumba ?nnMacumba fut le nom du plus grand groupe de discothu00e8ques du monde. 23 u00e9tablissements, souvent les plus grands de leur ru00e9gion, rythmant les nuits de France et du2019Europe.nnAujourd’hui, il nu2019en reste plus quu2019un, dans une zone commerciale, au0300 Englos, pru00e8s de Lille.nnCe film nous raconte une histoire extravagante, qui nous plonge dans lu2019u00e9volution de nos vies et de nos loisirs depuis 50 ans.nnDiffusion sur France 3 Hauts-de-France jeudi 18 mai u00e0 22h50.nn »Le dernier Macumba »nRu00e9alisu00e9 par Jeanne Blanquartnavec Hafu00e7a El Moussaoui et Richard Poisson », « type »: « video », « title »: « Le dernier Macumba – teaser (documentaire – 2023) », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/fJEwDi_doOA/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=fJEwDi_doOA », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC_eNbZwqOO5DitwvuhHbrUA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=fJEwDi_doOA »}] Métro : ligne 2 arrêt Gare de Tourcoing / Tramway : arrêt Victoire / Bus : 30, 78, Citadine 3 – arrêt : Victoire ; Liane 4 – arrêt : Sébastopol / V’Lille – Sébastopol ou Victoire

Un film qui nous replonge dans l’histoire des mythiques Macumba, lieux emblématiques de fête, de danse et de rencontres. En présence de Dimitri Derepas, directeur du Macumba d’Englos pendant 15 ans.

Droits réservés