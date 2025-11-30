Projection Le diable au cor Orbey

Projection Le diable au cor

Début : Dimanche 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Passez une bonne après midi en assistant à cette comédie aux personnages hauts en couleurs!

Le Foyer Club de Freland vous invite à la projection de l’enregistrement de leur représentation de la pièce Le diable au cor.

Les entrées seront intégralement reversées au bénéfice du cinema de Orbey.

Synopsis

Damien, s’il veut épouser Claire, doit sauver l’entreprise de ses futurs beaux-parents, les Marcy-Beaupré. La MBM est en effet en grande difficulté et le dépôt de bilan est tout proche. Damien doit absolument réussir à avoir le soutien d’une banque d’affaires suisse ou celui d’un mystérieux prince du Moyen-Orient. Il reçoit aujourd’hui la banquière et l’émir pour tenter de les convaincre. Malheureusement, il sera loin d’être aidé par son entourage, à savoir un beau-père complètement cinglé après un accident de chasse à courre, une belle-mère des plus avares, une fiancée caractérielle, une bonne ayant l’énergie d’une limace neurasthénique et un maçon portugais qui s’incruste. Si l’on ajoute que le prince va jouer les arlésiennes, que la banquière a en fait l’intention de faire main basse sur la MBM et que le directeur financier s’est enfui aux Bahamas avec la moitié de la caisse, on comprend que la journée de Damien ne risque pas d’être triste.

Lors de l’entracte, une buvette et une petite restauration seront mis à votre disposition. .

English :

Spend a pleasant afternoon watching this colourful comedy!

German :

Verbringen Sie einen schönen Nachmittag in dieser Komödie mit farbenfrohen Charakteren!

Italiano :

Buon pomeriggio con questa commedia colorata!

Espanol :

¡Pase una tarde estupenda viendo esta colorida comedia!

