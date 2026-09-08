Projection – Le film du mois Place du 6ème RPI Ma Mont-de-Marsan

jeudi 1 octobre 2026 · Place du 6ème RPI Ma · Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Mont-de-Marsan

Projection – Le film du mois

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 18:00:00

fin : 2026-10-01

Date(s) :

2026-10-01

Le titre du film programmé sera affiché à la médiathèque.

Autres séances : 5 novembre, 10 décembre

Lieu : Auditorium .

Place du 6ème RPI Ma Médiathèque Philippe Labeyrie Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 09 43 mediatheque@montdemarsan-agglo.fr

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English : Projection – Le film du mois

L’événement Projection – Le film du mois Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-09-08 par OT Mont-de-Marsan