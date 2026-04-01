Projection Le monde est à eux Espace des Augustins Montauban

Montauban

Projection Le monde est à eux

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-14 20:30:00

fin : 2026-04-14 22:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Un an dans une classe de terminale

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Screening The World Is Theirs

A year in a final year class

L’événement Projection Le monde est à eux Montauban a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme du Grand Montauban