Projection : Le mystère des cerfs-volants du désert, Site et maison de l’archéologie, Thérouanne

Informations pratiques

Projection : Le mystère des cerfs-volants du désert Samedi 19 septembre, 15h00 Site et maison de l’archéologie Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Présenté lors du 18e Festival du film d’archéologie d’Amiens Réalisé par Nathalie Laville

Au Nord de l’Arabie Saoudite et au Sud de la Jordanie se trouvent des milliers de mystérieuses structures géométriques dont la forme, vue du ciel, fait penser à d’immenses cerfs volants…

Site et maison de l’archéologie 6 Place de la Morinie, 62129 Thérouanne, France Thérouanne 62129 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0643851547 https://archeologie.aud-stomer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}] Les fouilles à Thérouanne ont mis au jour un groupe épiscopal du VIIe siècle, édifice carolingien et des fondations gallo-romaines.

La Maison de l’archéologie est un centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine géré par L’agence d’urbanisme, de développement et du patrimoine du Pays de Saint-Omer. Il vise à informer et sensibiliser les publics aux richesses patrimoniales du territoire labellisé Pays d’art et d’histoire de Saint-Omer. Le parking se situe à l’arrière de la Maison de l’Archéologie, rue Saint-Jean. Il est accessible en empruntant la rue de Boulogne, puis le chemin de la Vieille Ville.

Présenté lors du 18e Festival du film d’archéologie d’Amiens Réalisé par Nathalie Laville

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