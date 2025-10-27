Projection Le Pacte des loups suivie d’un ciné-échange Place de la République Étel

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel Morbihan

Début : 2025-10-27 20:30:00

2025-10-27

En 1766, une créature terrifiante sème la mort dans le Gévaudan.

Le Roi envoie le chevalier De Fronsac, accompagné de Mani, pour enquêter. Hébergés chez le marquis d’Apcher, ils rencontrent la famille De Morangias, mais se heurtent vite à l’hostilité des notables locaux.

Échange débat avec uns spécialiste de l’histoire, Dominique Baudel et avec Quai des dunes.

Organisateur cinéma La Rivière Association Quai Des Dunes, en partenariat avec le musée des Thoniers

Tarif tous les tarifs sur cinemalariviere.org

Contact 06 84 41 95 49 quaidesdunes@gmail.com .

Place de la République Cinéma La Rivière – Étel 56410 Morbihan Bretagne

