Projection Le parc de l’Opéra national de Paris Médiathèque Intercommunale Montélimar
Projection Le parc de l’Opéra national de Paris Médiathèque Intercommunale Montélimar vendredi 12 décembre 2025.
Projection Le parc de l’Opéra national de Paris
Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12 21:50:00
Date(s) :
2025-12-12
La Micro-Folie et l’Opéra national de Paris vous invite à découvrir un ballet intemporel pour une soirée d’exception !
Le Parc
Musique Wolfgang Amadeus Mozart
Chorégraphie Angelin Preljocaj
.
Médiathèque Intercommunale 16 Boulevard Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
La Micro-Folie and the Opéra national de Paris invite you to discover a timeless ballet for an exceptional evening!
Le Parc
Music: Wolfgang Amadeus Mozart
Choreography: Angelin Preljocaj
German :
La Micro-Folie und die Opéra national de Paris laden Sie ein, ein zeitloses Ballett für einen außergewöhnlichen Abend zu entdecken!
Der Park
Musik: Wolfgang Amadeus Mozart
Choreografie: Angelin Preljocaj
Italiano :
La Micro-Folie e l’Opéra national de Paris vi invitano a scoprire un balletto senza tempo per una serata eccezionale!
Il Parco
Musica: Wolfgang Amadeus Mozart
Coreografia: Angelin Preljocaj
Espanol :
La Micro-Folie y la Ópera Nacional de París le invitan a descubrir un ballet intemporal en una velada excepcional
El parque
Música: Wolfgang Amadeus Mozart
Coreografía: Angelin Preljocaj
L’événement Projection Le parc de l’Opéra national de Paris Montélimar a été mis à jour le 2025-11-06 par Montélimar Tourisme Agglomération