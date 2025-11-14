Projection Le Petit Nicolas La Maison des Arts Barbières
Projection Le Petit Nicolas
La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Venez nombreux pour découvrir le film Le Petit Nicolas Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? réalisé par Amandine Fredon et Benjamin Massoubre !
La Maison des Arts 605 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 42 13 68 lesartsabarb@gmail.com
English :
Come one, come all to discover the film Le Petit Nicolas Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? directed by Amandine Fredon and Benjamin Massoubre!
German :
Kommen Sie zahlreich, um den Film Le Petit Nicolas Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? unter der Regie von Amandine Fredon und Benjamin Massoubre!
Italiano :
Venite tutti a vedere il film Le Petit Nicolas Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? diretto da Amandine Fredon e Benjamin Massoubre!
Espanol :
Venid todos a ver la película Le Petit Nicolas Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux? dirigida por Amandine Fredon y Benjamin Massoubre
