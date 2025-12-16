Royaume-Uni, États-Unis, drame, 110 min, 2017.

Deborah Lipstadt, historienne et auteure reconnue, défend farouchement la mémoire de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un universitaire extrémiste, avocat de thèses controversées sur le régime nazi, David Irving, qui la met au défi de prouver l’existence de la Shoah. Sûr de son fait, Irving assigne en justice Lipstadt, qui se retrouve dans la situation aberrante de devoir prouver l’existence des chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause, et l’empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes ?

Autre projection pendant les vacances d’hiver (« La Vague » de Dennis Gansel) Jeudi 5 mars à 16h

Pendant les vacances d’hiver, le Mémorial de la Shoah de Drancy propose deux projections.

Le mercredi 25 février 2026

de 15h00 à 16h50

gratuit Tout public.

Mémorial de la Shoah de Drancy 110-112, avenue Jean Jaurès 93700 Drancy

+33142774472 https://www.facebook.com/MemorialShoah https://www.facebook.com/MemorialShoah https://x.com/Shoah_Memorial