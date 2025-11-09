Projection Le retour du projectionniste Place Saint-Pierre Hénon

Projection Le retour du projectionniste

Dans le cadre du mois du documentaire.

Dans un village reculé d’Azerbaïdjan, Samid, un ancien projectionniste, et Ayaz, aspirant réalisateur de cinquante ans son cadet, s’associent pour organiser une projection pour les habitants. Dans l’attente d’une nouvelle ampoule pour le projecteur, Samid et Ayad battent la campagne.

De Orkhan Aghazadeh Année 2024. .

