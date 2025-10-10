Projection : Le salon de musique de Satyajit Ray Bibliothèque Georges Brassens Paris

Projection : Le salon de musique de Satyajit Ray Bibliothèque Georges Brassens Paris vendredi 10 octobre 2025.

« Aristocrate de la caste des “Zamindar”, Roy est un propriétaire terrien oisif, protecteur des arts. Il n’hésite pas à mettre en péril sa fortune pour satisfaire son goût pour la musique… » Une œuvre de grande beauté célébrée dans le monde entier.

Le vendredi 10 octobre 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-10T19:00:00+02:00

fin : 2025-10-10T21:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-10T16:00:00+02:00_2025-10-10T18:00:00+02:00

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr