Projection Le Titien, l’empire des couleurs Espace des Augustins Montauban

Projection Le Titien, l’empire des couleurs
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Début : Mardi 2025-12-02 20:30:00
fin : 2025-12-02 22:00:00
2025-12-02
Duché de Venise, au début du XVIe siècle. Le jeune Tiziano Vecellio descend des montagnes pour rejoindre la ville dorée.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
English : Screening Titian, Empire of Colors
Duchy of Venice, early 16th century. Young Tiziano Vecellio descends from the mountains to reach the golden city.
German :
Herzogtum Venedig, Anfang des 16. Jahrhunderts. Der junge Tiziano Vecellio steigt von den Bergen in die goldene Stadt hinab.
Italiano :
Ducato di Venezia, inizio del XVI secolo. Il giovane Tiziano Vecellio scende dalle montagne per raggiungere la città d’oro.
Espanol : Proyección Tiziano, Imperio de colores
Ducado de Venecia, principios del siglo XVI. El joven Tiziano Vecellio desciende de las montañas para llegar a la ciudad dorada.
