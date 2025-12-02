Projection Le Titien, l’empire des couleurs Espace des Augustins Montauban

Projection Le Titien, l’empire des couleurs Espace des Augustins Montauban mardi 2 décembre 2025.

Projection Le Titien, l’empire des couleurs

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-12-02 20:30:00

fin : 2025-12-02 22:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Duché de Venise, au début du XVIe siècle. Le jeune Tiziano Vecellio descend des montagnes pour rejoindre la ville dorée.

.

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

English : Screening Titian, Empire of Colors

Duchy of Venice, early 16th century. Young Tiziano Vecellio descends from the mountains to reach the golden city.

German :

Herzogtum Venedig, Anfang des 16. Jahrhunderts. Der junge Tiziano Vecellio steigt von den Bergen in die goldene Stadt hinab.

Italiano :

Ducato di Venezia, inizio del XVI secolo. Il giovane Tiziano Vecellio scende dalle montagne per raggiungere la città d’oro.

Espanol : Proyección Tiziano, Imperio de colores

Ducado de Venecia, principios del siglo XVI. El joven Tiziano Vecellio desciende de las montañas para llegar a la ciudad dorada.

L’événement Projection Le Titien, l’empire des couleurs Montauban a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme du Grand Montauban