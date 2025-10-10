Projection Le vivant qui se défend au cinéma Cinéma Andronis de Montendre Montendre

Projection Le vivant qui se défend au cinéma

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre Charente-Maritime

Début : 2025-10-10 20:45:00

fin : 2025-10-10

2025-10-10

Projection du film Le vivant qui se défend de Vincent Verzat

Après la projection, échange avec un membre de Nature Environnement 17 et une membre de Greenpeace Bordeaux

Cinéma Andronis de Montendre Centre culturel François Mitterand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 51 76 02 cinema.landronis@gmail.com

English :

Screening of the film Le vivant qui se défend by Vincent Verzat

After the screening, discussion with a member of Nature Environnement 17 and a member of Greenpeace Bordeaux

German :

Vorführung des Films Le vivant qui se défend von Vincent Verzat

Nach der Vorführung Austausch mit einem Mitglied von Nature Environnement 17 und einem Mitglied von Greenpeace Bordeaux

Italiano :

Proiezione del film Le vivant qui se défend di Vincent Verzat

Dopo la proiezione, dibattito con un membro di Nature Environnement 17 e un membro di Greenpeace Bordeaux

Espanol :

Proyección de la película Le vivant qui se défend de Vincent Verzat

Tras la proyección, debate con un miembro de Nature Environnement 17 y un miembro de Greenpeace Burdeos

