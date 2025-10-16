Projection Le vivant qui se défend Cinéma CGR Beaune Beaune

Cinéma CGR Beaune 13 bis Boulevard Maréchal Joffre Beaune Côte-d’Or

Tarif : 7.5 EUR

16 octobre 2025 19:30:00

fin : 22:00:00

2025-10-16

AIGUE, l’Association pour l’Information et la Gestion Universelle de l’Environnement, vous présente son premier événement de cette saison, en partenariat avec le cinéma CGR de Beaune le film Le vivant qui se défend , jeudi 16 octobre à 19H30.

Vincent Verzat filme les mobilisations écologiques depuis 10 ans sur la chaîne YouTube Partager c’est Sympa (310k abonné·es). Partant d’un récit personnel et sensible, le film “Le VIVANT qui se défend” retrace son cheminement entre militantisme et naturalisme, sa recherche d’un équilibre entre combat et contemplation, traçant un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient. Des luttes forestières du plateau des Millevaches à la tanière d’une famille de blaireaux, en passant par les méga bassines du Poitou, les cerfs du Vercors et l’autoroute A69, “Le VIVANT qui se défend” fait le lien entre les animaux sauvages et les luttes qui sont menées partout en France contre la destruction de leurs habitats. Le film trace un chemin pour vivre dignement et affronter ce qui vient.

À l’issue de la projection, des membres de plusieurs organisations de défense de la nature (France Nature Environnement, Mille Traces, La Levée Des Semis) interviendront pour évoquer les différentes formes d’engagement pour le vivant. .

Cinéma CGR Beaune 13 bis Boulevard Maréchal Joffre Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté aigue.beaune@gmail.com

