Projection Le vivant qui se défend Maison des associations Salle 13 Nyons

Projection Le vivant qui se défend

Maison des associations Salle 13 29 Rue Draye de Meyne Nyons Drôme

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05

2025-12-05

Rendez-vous en salle 13 de la Maison des associations Georges Girard à 18h30, pour la projection de Le Vivant qui se défend .

Maison des associations Salle 13 29 Rue Draye de Meyne Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 50 00 mairiedenyons@nyons.com

English :

Join us in room 13 of the Maison des associations Georges Girard at 6:30pm for the screening of Le Vivant qui se défend .

German :

Wir treffen uns um 18:30 Uhr in Saal 13 des Maison des associations Georges Girard, um den Film Le Vivant qui se défend zu zeigen.

Italiano :

Appuntamento nella sala 13 della Maison des associations Georges Girard alle 18.30 per la proiezione di Le Vivant qui se défend .

Espanol :

Nos vemos en la sala 13 de la Maison des associations Georges Girard a las 18.30 h para la proyección de Le Vivant qui se défend .

