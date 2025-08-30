Projection Le Vivant qui se défend Le Jardin du Kikiwi Valence

Projection Le Vivant qui se défend Le Jardin du Kikiwi Valence samedi 30 août 2025.

Projection Le Vivant qui se défend

Le Jardin du Kikiwi Chez Valet, 16460 Valence Valence Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30 14:00:00

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Après-midi » biodiversité » la découverte des jardins, des animations, la participation d’associations locales et la projection d’un documentaire en avant-première suivi d’un débat. Restauration sur place. A partir de 14h.

.

Le Jardin du Kikiwi Chez Valet, 16460 Valence Valence 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 04 50 65

English :

Biodiversity » afternoon: discovery of the gardens, activities, participation of local associations and preview of a documentary followed by a debate. Catering on site. From 2pm.

German :

Nachmittag zum Thema « Biodiversität »: Entdeckung der Gärten, Animationen, Beteiligung lokaler Vereine und Vorführung eines Dokumentarfilms in Vorpremiere mit anschließender Diskussion. Verpflegung vor Ort. Ab 14 Uhr.

Italiano :

Pomeriggio « Biodiversità »: scoperta dei giardini, attività, partecipazione di associazioni locali e anteprima di un documentario seguito da un dibattito. Ristorazione in loco. Inizio alle 14.00.

Espanol :

Tarde « Biodiversidad »: descubrimiento de los jardines, actividades, participación de asociaciones locales y preestreno de un documental seguido de un debate. Catering in situ. A partir de las 14.00 h.

L’événement Projection Le Vivant qui se défend Valence a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente