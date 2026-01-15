Dans le cadre des Rencontres Cultures et Solidarité 2026, le Conservatoire Maurice Ravel vous propose une expérience inédite : la découverte du film culte de George Méliès, Le Voyage dans la Lune (1902), présenté pour la première fois avec du son !

La musique a été spécialement composée par les étudiants de l’atelier Musique Assistée par Ordinateur (MAO) du Conservatoire, offrant un nouveau regard sur ce chef-d’œuvre du cinéma muet.

La projection, d’une durée de 15 minutes, sera suivie d’un temps d’échange entre les étudiants et le public, autour du processus de création et de la rencontre entre cinéma et musique contemporaine.

Réservation au 01 44 06 63 20

Qu’est ce que ça donne quand le cinéma de Georges Méliès rencontre la création musicale d’aujourd’hui ?

Le mercredi 01 avril 2026

de 17h15 à 18h15

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T20:15:00+02:00

fin : 2026-04-01T21:15:00+02:00

Date(s) : 2026-04-01T17:15:00+02:00_2026-04-01T18:15:00+02:00

Conservatoire Municipal Maurice Ravel 67 avenue Edison 75013 PARIS

https://conservatoires.paris.fr/conservatoires/ravel +33144066320 conservatoire13@paris.fr https://is.gd/CTWRiF https://is.gd/CTWRiF



