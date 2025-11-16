Projection L’empire de Bruno Dumont Quartier Villars Route de Montilly Moulins

Projection L'empire de Bruno Dumont

dimanche 16 novembre 2025.

Centre national du costume et de la scène
Quartier Villars Route de Montilly
Moulins Allier

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif Inclus dans le billet d’entrée

14:30:00

16:30:00

2025-11-16

L’empire de Bruno Dumont

Comédie dramatique de 2024 avec Camille Cotin et Fabrice Luchini.

Quartier Villars Route de Montilly Centre national du costume et de la scène Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 20 76 20 accueil@cncs.fr

English :

Projection? november 16, 2025

L?empire by Bruno Dumont

Comedy-drama from 2024 with Camille Cotin and Fabrice Luchini.

German :

Projektion ? 16. November 2025

Das Imperium von Bruno Dumont

Dramatische Komödie aus dem Jahr 2024 mit Camille Cotin und Fabrice Luchini.

Italiano :

Proiezione? 16 novembre 2025

L’impero di Bruno Dumont

Commedia-drammatica del 2024 con Camille Cotin e Fabrice Luchini.

Espanol :

¿Proyección? 16 de noviembre de 2025

El imperio de Bruno Dumont

Comedia dramática de 2024 con Camille Cotin y Fabrice Luchini.

