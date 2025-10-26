Projection Les 130 ans du cinéma Centre social de Bellevue Brest

Centre social de Bellevue 1 Rue Pierre Trepos Brest Finistère

Dans le cadre du 130ème anniversaire du cinéma, venez découvrir un programme original composé de plusieurs films courts réalisés entre 1895 et 1914.

Un retour dans le passé avec des œuvres du cinéma des premiers temps ainsi qu’un court-métrage de 1910 présent dans les collections de la Cinémathèque sur la Bretagne.

Tout public.

Accès libre sans réservation. .

Centre social de Bellevue 1 Rue Pierre Trepos Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 57 52 99 95

