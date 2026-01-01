Projection Les arbres remarquables au coeur de la biodiversité Cloyes-les-Trois-Rivières
Projection Les arbres remarquables au coeur de la biodiversité
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-25 15:00:00
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Film de G. Feterman et J-P. Duval. Avec l’association ARBRES 28.
Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
English :
Film by G. Feterman and J-P. Duval. With the ARBRES 28 association.
