Projection : « Les Batailles du Louvre » de Sylvain Bergère Dimanche 21 septembre, 15h30 Le Pan’Art Tarn

Gratuit. Sans réservation. Dans la limite des places disponibles (45 places).

Début : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Projection : Les Batailles du Louvre

Un film de Sylvain Bergère

En huit siècles, au gré des soubresauts de la politique, de l’Histoire, de l’architecture et de l’art, une forteresse médiévale est devenue le plus grand musée du monde : le Louvre.

Ce film, écrit et réalisé par Sylvain Bergère, retrace le récit tumultueux de cette métamorphose unique.

Initialement diffusé en 2016, Les Batailles du Louvre plonge dans les coulisses d’un lieu où pouvoir et culture se sont constamment affrontés… et enrichis.

️ Une projection captivante pour mieux comprendre l’histoire d’un monument devenu universel.

Le Pan’Art 2 Rue Beaujeu, 81100 Castres Castres 81100 Laden Tarn Occitanie 0786283740 http://www.association-cerberus.fr Les belles aventures commencent par de belles rencontres. D’un côté le salon de thé Champs du Sud qui régale les appétits et les sens avec générosité depuis près de 15 ans. De l’autre, l’association Cerberus désireuse de faire briller le territoire et ses énergies par la culture, le patrimoine et le soutien aux initiatives.

Ensemble, soutenus par de précieux partenaires, ils ont imaginé Le Pan’Art (Pan > Tous / Art : tous les arts). Ce petit cœur culturel en plein cœur de Castres a la vocation d’être un laboratoire à idées. Ouvert aux porteurs de projets souhaitant tester une animation, animer des ateliers ou tout simplement échanger, Le Pan’Art met à disposition ses salles. Il est géré par l’association Cerberus main dans la main avec Champs du Sud.

Le centre accueille également une Microbibli ouverte le mercredi après-midi (14h00 > 18h00) et le samedi matin (9h00 > 13h00). Il ne s’agit pas de créer une nouvelle bibliothèque parmi les autres, déjà actives sur le territoire. Nous pensons néanmoins que le livre constitue un merveilleux canal pour construire des projets, de la conférence au club lecture, en passant par le concert ou le festival. Vous pourrez emprunter des livres en adhérant à l’association Cerberus (20€ / an), emprunt illimité à raison de deux ouvrages en même temps.

On croit si fort au pouvoir des livres que nous avons avec la Commune et l’école de Boissezon, et la compagnie de théâtre La Grande Mêlée, participé à l’ouverture d’une bibliothèque jeunesse “Le Coffre à Histoires”. Un autre projet avec le village de Murat-sur-Vèbre est en cours. Une constellation de cœurs culturels se forme…

Journées européennes du patrimoine 2025

© Association Cerberus