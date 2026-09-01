Projection « Les Braves », suivie d’une conférence Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne
lundi 28 septembre 2026 · Place de la Libération · Cadillac-sur-Garonne
Informations pratiques
Cadillac-sur-Garonne
Projection « Les Braves », suivie d’une conférence
Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 18:30:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Drame historiques de Lukas Dhont. Sortie nationale le 18 novembre.
1916. Première guerre mondiale. Front belge. Pierre vient de rejoindre les troupes, impatient de faire ses preuves. Derrière les lignes, dans l’équipe de ravitaillement en vivres et en matériel, Francis organise des spectacles pour maintenir le moral des soldats. Alors que les combats font rage, chacun tente d’échapper à la brutalité de la guerre, ne serait-ce qu’un instant. À contre-pied de la définition habituelle de l’héroïsme portée par les films de guerre, Coward questionne avec finesse la notion de courage dans un contexte ultra masculiniste, celui de la guerre des tranchées. .
Place de la Libération Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13
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English : Projection « Les Braves », suivie d’une conférence
L’événement Projection « Les Braves », suivie d’une conférence Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-09-10 par La Gironde du Sud
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