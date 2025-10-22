PROJECTION LES CÉVENNES Meyrueis

PROJECTION LES CÉVENNES Meyrueis mercredi 22 octobre 2025.

PROJECTION LES CÉVENNES

Salle des fêtes Meyrueis Lozère

Projection du film documentaire Les Cévennes de Luigi de Zarlo. Dans ce film documentaire long métrage, le photographe et réalisateur part à la découverte de la flore de la faune, des femmes et des hommes qui habitent, ce magnifique et idyllique monde.

Des chemins de traverse ou des sentiers balisés sur la terre ferme des hauts cantons cévenols. Les Cévennes , entre terre et ciel, entre soleil et nuages, entre vent et roche, entre modernité et tradition.

À pied en grimpant, a vélo en voiture ou en escalade, l’auteur de Zarlo Luigi vous amène à la découverte des trésors cachés au milieu des paysages et des parcours insolites et envoûtants de cette terre de schiste et granite.

L’homme moderne occupe encore une place centrale dans cette nature fantastique et généreuse, mais pour combien de temps encore ? Il peut y jouer un rôle capitale dans l’évolution de celle-ci, tout en exerçant ses activités ancestrales, fondu dans ces paysages comme par un mimétisme enchanté ? .

Salle des fêtes Meyrueis 48150 Lozère Occitanie marcopolo34@live.fr

English :

Screening of the documentary film Les Cévennes by Luigi de Zarlo. In this feature-length documentary, the photographer and director sets out to discover the flora, fauna, women and men who inhabit this magnificent and idyllic world.

German :

Vorführung des Dokumentarfilms Les Cévennes von Luigi de Zarlo. In diesem Dokumentarfilm in Spielfilmlänge macht sich der Fotograf und Regisseur auf die Entdeckung der Flora und Fauna sowie der Frauen und Männer, die diese wunderschöne und idyllische Welt bewohnen.

Italiano :

Proiezione del film documentario Les Cévennes di Luigi de Zarlo. In questo lungometraggio documentario, il fotografo e regista parte alla scoperta della flora, della fauna, delle donne e degli uomini che abitano questo magnifico e idilliaco mondo.

Espanol :

Proyección del documental Les Cévennes de Luigi de Zarlo. En este largometraje documental, el fotógrafo y director se lanza a descubrir la flora, la fauna, las mujeres y los hombres que habitan este magnífico e idílico mundo.

