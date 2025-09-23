Projection Les Chevaux de feu Lux Scène Nationale Valence

Projection Les Chevaux de feu Lux Scène Nationale Valence mardi 23 septembre 2025.

Projection Les Chevaux de feu

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-23 20:00:00

fin : 2025-09-23 20:00:00

Date(s) :

2025-09-23

Ciné-plastique. Film de Sergeï Paradjanov. URSS (Ukraine), 1965 Durée 1h50

.

Lux Scène Nationale 36, Boulevard Général De Gaulle Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

English :

Ciné-plastique. Film by Sergei Paradjanov. USSR (Ukraine), 1965 Running time 1h50

German :

Filmisch-plastische Darstellung. Film von Sergei Paradschanow. UdSSR (Ukraine), 1965 Dauer 1 Std. 50 Min

Italiano :

Ciné-plastique. Film di Sergei Paradjanov. URSS (Ucraina), 1965 Durata 1h50

Espanol :

Ciné-plastique. Película de Sergei Paradjanov. URSS (Ucrania), 1965 Duración 1h50

L’événement Projection Les Chevaux de feu Valence a été mis à jour le 2025-09-06 par Valence Romans Tourisme