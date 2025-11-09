Projection – Les clefs de l’orchestre Musée Hector-Berlioz La Côte-Saint-André

Projection – Les clefs de l’orchestre Dimanche 9 novembre, 15h30 Musée Hector-Berlioz Isère

Gratuit. Dans la limite des places disponibles, réservation conseillée .

2025-11-09T15:30:00 – 2025-11-09T16:30:00

Fin : 2025-11-09T15:30:00 – 2025-11-09T16:30:00

Les clefs de l’orchestre

(Re)découvrez la Symphonie fantastique comme vous ne l’avez jamais entendue !

Avec humour, passion et pédagogie, Jean-François Zygel vous ouvre les portes de cette œuvre romantique fascinante, en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Radio France.

Musée Hector-Berlioz 69, rue de la République 38260 La Côte Saint-André La Côte-Saint-André 38260 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 20 24 88 https://musees.isere.fr/musee/musee-hector-berlioz [{« type »: « phone », « value »: « 0474202488 »}]

Jean-Sébastien Faure