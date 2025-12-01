Projection Les Clowns de Fellini Cinéma Pax Le Pouliguen
Projection Les Clowns de Fellini Cinéma Pax Le Pouliguen dimanche 28 décembre 2025.
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-12-28 18:30:00
Le cirque s’invite au cinéma Pax, regardez Les Clowns de Fellini.
Tarifs habituels du cinéma. .
Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 17 97 contact@cinemapax.fr
