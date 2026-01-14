Projection Les espèces menacées Espace Isidore Rollande Châteaurenard
Samedi 14 février 2026 de 16h30 à 17h30. Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Début : 2026-02-14 16:30:00
fin : 2026-02-14 17:30:00
2026-02-14
Projection d’un documentaire sur la réalisation des photos de l’exposition par le photographe Thomas Roger et le réalisateur Skander Bouderbala, commenté par les enfants de la classe de CM2 d’Aigues Mortes qui ont pu suivre l’aventure à distance; suivie d’un échange, animé par le Seaquarium.
Sur inscription, dans la limite des places disponibles. .
Espace Isidore Rollande 11 Cours Carnot Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 20 80 mediatheque@chateaurenard.com
English :
Screening of Endangered species .
