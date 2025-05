Projection Les filles de l’Escadron bleu – Vogelgrun, 16 mai 2025 19:00, Vogelgrun.

Projection Les filles de l'Escadron bleu Vogelgrun Haut-Rhin

Vendredi 2025-05-16 19:00:00

Cette soirée permettra de faire connaître l’histoire de ces femmes, qui, dès le 29 avril 1945, partiront vers l’est pour ramener leurs compatriotes blessés ou enfermés dans les camps de Buchenwald et Auschwitz. Elles feront partie des premières à passer les portes du camp de Dachau pour ensuite faire des allers-retours vers Strasbourg ou Mulhouse pour rapatrier les prisonniers en France.

Surnommé l’Escadron bleu, en raison de la couleur de leurs uniformes américains, ces onze femmes continueront leur route jusqu’en Pologne où elles rencontreront, en juillet 1945, la médecin lieutenante Madeleine Pauliac, qui a mis en place depuis quelques mois l’hôpital français de Varsovie. Elles chercheront à localiser et exfiltrer le plus de Français possible, dont des Malgré-nous, jusqu’au 11 novembre 1945. Sur cette période, l’Escadron bleu a effectué plus de 200 missions, parcouru 38000 kilomètres, et rapatrié 1540 soldats, prisonniers et Malgré-nous sur le territoire français.

Projection du documentaire en français, sous-titré en allemand. 0 .

