Projection Les films de Michel Nedjar Metz

Par Michel Nedjar, artiste & Jean-Michel Bouhours, historien de l’art

Plusieurs œuvres de Michel Nedjar issues de la série Chairdâme — poupées et masques réalisés selon des processus rituels — sont présentées dans l’exposition Dimanche sans fin. Parallèlement à la sculpture, Michel Nedjar a également exploré le champ du cinéma. Cette soirée met ainsi à l’honneur son œuvre de cinéaste expérimental à travers la projection de trois de ses créations — Gestuel (1978), À quoi rêve l’araignée ? (1982) et Bouche d’œil (2001) — ainsi que du film que lui a consacré Teo Hernández. Les projections seront présentées par l’artiste, en conversation avec l’historien de l’art Jean-Michel Bouhours.

Cette projection est gratuite pour les adhérents Pass-M, Pass-M SOLO, DUO & Jeune.Tout public

English :

By Michel Nedjar, artist & Jean-Michel Bouhours, art historian

Several works by Michel Nedjar from the Chairdâme series dolls and masks created according to ritual processes are presented in the Dimanche sans fin exhibition. In addition to sculpture, Michel Nedjar has also explored the field of cinema. This evening, therefore, honors his work as an experimental filmmaker through the screening of three of his creations? Gestuel (1978), À quoi rêve l?araignée (1982) and Bouche d?il (2001), as well as the film dedicated to him by Teo Hernández. The screenings will be introduced by the artist, in conversation with art historian Jean-Michel Bouhours.

This screening is free for Pass-M, Pass-M SOLO, DUO & Jeune members.

