Projection : LES FILMS QUE VOUS NE VERREZ PAS Minikino Bordeaux

Projection : LES FILMS QUE VOUS NE VERREZ PAS Dimanche 21 septembre, 18h00 Minikino Gironde

Adhésion : 2 € – Participation libre

Début : 2025-09-21T18:+ – 2025-09-21T20:+

LES FILMS QUE VOUS NE VERREZ PAS

Festival de bandes annonces et autres surprises en projection 16 mm ! Osez venir voir ou allez vous faire voir !

Minikino 72 bis rue des Menuts 33000 Bordeaux

Bandes annonce et autres surprises en projection 16 mm