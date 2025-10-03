Projection « Les fins mots de l’espoir » Paradiso Tullins

Projection « Les fins mots de l’espoir » Vendredi 3 octobre, 18h00 Paradiso Isère

Début : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Fin : 2025-10-03T18:00:00 – 2025-10-03T19:30:00

Projection du documentaire « Les fins mots de l’espoir »

La bibliothèque de Tullins, en partenariat avec le cinéma Paradisio, vous invite à découvrir le poignant documentaire « Les fins mots de l’espoir ». Plongez dans une réflexion émouvante et inspirante sur l’espoir et la résilience, à travers des histoires humaines fortes et captivantes.

Vendredi 3 octobre, de 18h à 19h30 – séance ouverte aux adolescents et adultes. Un moment de partage et d’émotion à ne pas manquer !

Paradiso 18 Rue du Général de Gaulle, 38210 Tullins, France Tullins 38210 Isère Auvergne-Rhône-Alpes https://paradiso-tullins.fr/

LEFOP (Grenoble)