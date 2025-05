PROJECTION LES IMMORTELS DE TASMANIE – Vialas, 24 mai 2025 07:00, Vialas.

Lozère

PROJECTION LES IMMORTELS DE TASMANIE Maison du Temps Libre Vialas Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

Synopsis En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les Terres Australes encore mal connues, sous le commandement de Nicolas Baudin. Deux cents hommes, dont une quarantaine de scientifiques et plusieurs dessinateurs, s’embarquent sur deux navires pour un voyage risqué de plusieurs années.

Film de Pierre-Marie Hubert qui sera présent lors de la projection.

Synopsis En 1800, Bonaparte lance une grande expédition vers les Terres Australes encore mal connues, sous le commandement de Nicolas Baudin. Deux cents hommes, dont une quarantaine de scientifiques et plusieurs dessinateurs, s’embarquent sur deux navires pour un voyage risqué de plusieurs années. Le but officiel est de développer les connaissances scientifiques et cartographiques de ce que l’on appelle alors la Nouvelle Hollande et la Terre de Van Diemen , respectivement l’Australie et la Tasmanie. Pour le botaniste Francis Hallé, parcourir à pied, plus de deux siècles plus tard, ces mêmes espaces, revient à se plonger avec la même passion scientifique et un talent graphique similaire, dans l’observation d’une nature fascinante et parfois même immortelle.

Sortie en 2022

De Pierre-Marie Hubert qui sera présent lors de la projection

Tarif gratuit Dans la Maison du Temps Libre .

Maison du Temps Libre

Vialas 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 41 00 05

English :

Synopsis: In 1800, Bonaparte launched a major expedition to the little-known Austral Lands, under the command of Nicolas Baudin. Two hundred men, including some forty scientists and several draftsmen, embarked on two ships for a risky voyage lasting several years.

Film by Pierre-Marie Hubert, who will be present at the screening.

German :

Synopsis: Im Jahr 1800 startete Bonaparte unter dem Kommando von Nicolas Baudin eine große Expedition zu den noch wenig bekannten Südpolargebieten. Zweihundert Männer, darunter etwa vierzig Wissenschaftler und mehrere Zeichner, begeben sich auf zwei Schiffen auf eine riskante, mehrjährige Reise.

Film von Pierre-Marie Hubert, der bei der Vorführung anwesend sein wird.

Italiano :

Sinossi: Nel 1800, Bonaparte lanciò una grande spedizione nelle Terre del Sud, ancora poco conosciute, sotto il comando di Nicolas Baudin. Duecento uomini, tra cui una quarantina di scienziati e diversi disegnatori, si imbarcarono su due navi per un viaggio rischioso che durò diversi anni.

Film di Pierre-Marie Hubert, che sarà presente alla proiezione.

Espanol :

Sinopsis: En 1800, Bonaparte lanzó una gran expedición a las aún poco conocidas Tierras del Sur, bajo el mando de Nicolas Baudin. Doscientos hombres, entre ellos unos cuarenta científicos y varios delineantes, se embarcaron en dos navíos para un arriesgado viaje de varios años.

Película de Pierre-Marie Hubert, que estará presente en la proyección.

L’événement PROJECTION LES IMMORTELS DE TASMANIE Vialas a été mis à jour le 2025-05-13 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère