Projection les Intrus de Reza Serkanian Place Saint-Jacques Metz

Projection les Intrus de Reza Serkanian

Place Saint-Jacques LE KLUB Metz Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-07 20:00:00

Reza Serkanian (France | 2025 | 80 min)

Des mineurs étrangers trouvent refuge dans la ferme d’une dame bienveillante. Ils cherchent un foyer mais se retrouvent impliqués dans l’histoire d’une famille déchirée.

La situation s’aggrave lorsque la dame disparaît mystérieusement. Une enquête familiale soupçonne les jeunes migrants, qui cachent quelque chose par peur et ignorance de leurs droits. Lors d’une cérémonie d’initiation traditionnelle, des secrets sont révélés.

Séance introduite par Reza Serkanian, réalisateur et Jacques Bonnaffé, acteur du film Les Intrus.

Avec Ciné Art, la Ligue de l’Enseignement et le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié

entre les peuples (MRAP).Tout public

Place Saint-Jacques LE KLUB Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Reza Serkanian (France | 2025 | 80 min)

Foreign minors find refuge on the farm of a kindly lady. They are looking for a home, but find themselves involved in the story of a family torn apart.

The situation takes a turn for the worse when the lady mysteriously disappears. A family investigation leads to suspicions that the young migrants are hiding something out of fear and ignorance of their rights. During a traditional initiation ceremony, secrets are revealed.

Introductions by Reza Serkanian, director, and Jacques Bonnaffé, actor in Les Intrus.

With Ciné Art, Ligue de l?Enseignement and Mouvement contre le racisme et pour l’amitié

entre les peuples (MRAP).

German :

Reza Serkanian (Frankreich | 2025 | 80 min)

Minderjährige Ausländer finden Zuflucht auf dem Hof einer freundlichen Frau. Sie suchen nach einem Zuhause, werden aber in die Geschichte einer zerrissenen Familie verwickelt.

Die Situation spitzt sich zu, als die Frau auf mysteriöse Weise verschwindet. Eine Familienuntersuchung verdächtigt die jungen Migranten, die aus Angst und Unwissenheit über ihre Rechte etwas verheimlichen. Bei einer traditionellen Initiationszeremonie werden Geheimnisse enthüllt.

Eingeleitet von Reza Serkanian, Regisseur, und Jacques Bonnaffé, Schauspieler aus dem Film Les Intrus.

Mit Ciné Art, der Ligue de l’Enseignement und dem Mouvement contre le racisme et pour l’amitié

zwischen den Völkern (MRAP).

Italiano :

Reza Serkanian (Francia | 2025 | 80 min)

Un gruppo di minori stranieri si rifugia nella fattoria di una donna gentile. Cercano una casa, ma si ritrovano coinvolti nella storia di una famiglia distrutta.

La situazione peggiora quando la donna scompare misteriosamente. Un’indagine familiare porta a sospettare che i giovani migranti nascondano qualcosa per paura e ignoranza dei loro diritti. Durante una tradizionale cerimonia di iniziazione, i segreti vengono svelati.

Introdotto da Reza Serkanian, regista, e Jacques Bonnaffé, attore di Les Intrus.

Con Ciné Art, la Ligue de l’Enseignement e il Mouvement contre le racisme et pour l’amitié

entre les peuples (MRAP).

Espanol :

Reza Serkanian (Francia | 2025 | 80 min)

Un grupo de menores extranjeros se refugia en la granja de una mujer bondadosa. Buscan un hogar, pero se ven envueltos en la historia de una familia desgarrada.

La situación empeora cuando la mujer desaparece misteriosamente. Una investigación familiar hace sospechar que los jóvenes emigrantes ocultan algo por miedo y desconocimiento de sus derechos. Durante una ceremonia tradicional de iniciación, se revelan secretos.

Presentación a cargo de Reza Serkanian, director, y Jacques Bonnaffé, actor de Les Intrus.

Con Ciné Art, la Ligue de l’Enseignement y el Mouvement contre le racisme et pour l’amitié

entre les peuples (MRAP).

